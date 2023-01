Nyní se myšlenka projektu vrací zpátky na scénu. Tentokrát však pod organizátorským dohledem BK Klatovy. Do projektu se mohou aktivně zapojit děti na prvních stupních základních škol. Hlavním cílem dlouhotrvající akce je vrátit dětem chuť k pohybu, ke sportu jako takovému, ale také v nich probudit ztraceného ducha soutěživosti a hravosti. O tom ostatně v rozhovoru pro Deník hovořil hlavní organizátor, trenér BK Klatovy Jindřich Svojanovský.

Basketbal do škol. Jak vznikla myšlenka tohoto projektu?

Děti jsou dnes stejně soutěživé a hravé, jako byly před covidem. Předvánoční soutěž „Nakresli, co se ti v basketbalovém školním kroužku nejvíc líbí“ mě o tom utvrdila. Nic jsem ovšem nevymýšlel, jen jsem upravil pravidla soutěže dětí I. stupně ZŠ „Basketbal do škol“, kterou před pár lety organizovala ČBF (Česká basketbalová federace) v Praze.

Co je cílem projektu a co si od toho slibujete?

Myslím, že soutěž dá dětem motivaci nacvičit určité dovednosti a porovnat pak individuální i kolektivní výsledky se svými vrstevníky. Snaha pak má za následek pozitivní rozvoj všeobecné obratnosti, koordinace i dalších pohybových vlastností. Věřím, že účast školních tříd může změnit mnohde fádní obsah hodin tělesné výchovy. Děti se více přimknou ke sportu a věřím, že řada z nich i k basketbalu.

Zdroj: BK Klatovy

Které školy se do soutěže mohou zapojit?

Všechny I. stupně ZŠ. Oslovil jsem klatovský region. Včera (v neděli) jsem na turnaji dětí U10 mluvil s trenéry z Benešova, Plzně a Domažlic a mají zájem o propozice. Ale přidat se mohou sportovní kroužky na školách, také kolektivy z jiných sportovních odvětví jako jsou fotbal, volejbal, florbal a další, které v zimním období trénují v tělocvičnách.

Hovořil jste o tom, že projekt (soutěž) je určený výhradně pro děti I. stupně Základních škol. Přece jen je ale velký rozdíl mezi žákem první a čtvrté třídy. Budou děti ještě nějak rozděleny? Podle věku?

Z letitých zkušeností jsem se rozhodl pro tři kategorie. Kategorii pro děti z 1. tříd jsem nazval „Koťata“, 2. třídy „Hříbata“ a společnou kategorii 3 a 4. tříd „Lvíčata“. Děti tak snadněji najdou „své výsledky“ na internetu.

Můžete čtenářům, ale i rodičům a dětem popsat únorovou disciplínu?

Úvodní disciplínu bych nazval rychlostně-obratnostní. Soutěžící nejdříve proběhne slalomem trať mezi za sebou postavenými kuželi tam a zpět. Následně zvedne míč ležící na startovní čáře a stejnou cestu tam a zpět absolvuje driblinkem s míčem. Vyhodnocení proběhne dle dosaženého času.

Kdo vlastně bude dohlížet na plnění úkolů zúčastněných dětí?

Na začátku měsíce zadaný úkol budou mít děti možnost řádně procvičovat. Na konci měsíce pak pedagog nebo trenér realizuje s dětmi soutěž „na ostro“ a výsledky odešle k souhrnnému vyhodnocení. Osobně předpokládám, že bych měl v průběhu čtyř soutěžních měsíců navštívit všechny soutěžící kolektivy. Ne ale proto, abych kontroloval, zda jsou dodržována pravidla, ale ukázal dětem pohár, o který se soutěží či předat ceny za vítězství za příslušný měsíc.

Zdroj: BK Klatovy

Takže v tomto směru je o motivaci postaráno…

Samozřejmě. Bez vidiny zisku odměn by byla i motivace nižší. Město Klatovy je patronem soutěže a to již mnohé napovídá. Měsíčně budou vyhodnoceny nejlepší kolektivy a také jedinci. Mám od své vnučky plný pytel takřka nepoužitých „plyšáků“, plánuji na začátek června do haly BK setkání všech soutěžících, kde každý bude mít možnost prokázat své dovednosti. Zde bude i předán nejlepší škole Putovní pohár města Klatov.

Zmínil jste, že vyhodnocení proběhne dle dosažených časů. Jak s tím pak budete pracovat? Přece jen: nebude to pro vás úplně jednoduché. Nebo?

Pro evidenci jsem zvolil jednoduchou excelovou tabulku. Z dílčích tabulek pak není problém vytvořit tabulku souhrnnou a potřebné údaje vyfiltrovat. Poučen zkušenostmi ze soutěže „Basketbal do škol“, jsem do propozic vložil i určitá specifika, která znemožní, že by ceny získávaly stále stejné kolektivy či jedinci.

Únorová disciplína je jasná. Už máte však vymyšleno, co bude v březnu?

Určitou, ale zatím ne do detailů rozpracovanou představu mám nejen o březnu, ale i o dubnu a květnu. Zvažuji také, bude záležet na počtu účastníků, že v dubnu a květnu rozšířím standardní podmínky. Šlo by o úkoly, které budou plněny větším počtem dětí současně.

Můžete to malinko rozvinout?

Může jít třeba pětičlenný tým, který si musí vyměnit například padesát přihrávek a vyhrává ten, který bude mít nejkratší čas.

Chcete závěrem něco vzkázat?

Rád bych využil této možnosti a vyzval všechny, ať již pedagogy ve školách, vedoucí školních sportovních kroužků, trenéry různých sportovních odvětví i další, kteří pracují s dětmi, aby se do soutěže přihlásili. Není podmínkou se zapojit hned od 1. února. Přihlásit se lze kdykoliv a absolvovat třeba jen jeden či dva měsíční úkoly.

Více informací o projektu BK Klatovy - včetně pravidel, propozic, možnosti přihlášení, či kontaktu na hlavního pořadatele Jindřicha Svojanovského - najdete na stránkách klatovského basketbalu. Stačí pouze kliknout ZDE.

