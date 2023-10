/FOTOGALERIE/ V Harrachově, který se rozkládá pod Čertovou horou v údolí říčky Mumlavy v Krkonoších se nedávno uskutečnilo mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže do 14 let. V horském městě se představily i klatovské naděje, které tam doslova zazářily.

Klatovští šachisté na MČR v Harrachově. | Foto: Karel Nováček

V kategorii dívek do desíti let si skvěle počínala Barbora Tykalová, která v náročném devítikolovém turnaji dokázala osmkrát zvítězit, s náskokem jednoho bodu za sebou nechala dvojici favorizovaných soupeřek z Frýdku – Místku a zaslouženě se stala mistryní České republiky v rapid šachu.

Výkon této klatovské šachistky je obdivuhodný i s ohledem na to, že v necelých osmi letech patřila v konkurenci sedmadvaceti šachistek mezi nejmladší. Pro Barboru je to letos již druhý mistrovský titul, protože na jaře suverénně ovládla národní šampionát dívek do 8 let, odkud si vybojovala účast na mistrovství světa v Egyptě, které začíná již za několik dní. V turnaji srdnatě bojovala i druhá klatovská zástupkyně Eva Tykalová (ve svých pouhých pěti letech jednoznačně nejmladší účastnice turnaje), která získala čtyři body.

V kategorii chlapců do 14 let roli jednoho z favoritů potvrdil Matyáš Roubal, když neprohrál ani jednu partii a zaslouženě obsadil výborné druhé místo. Klatovský šachista ziskem 6,5 bodu ztrácel na zlato půl bodu, naopak půl bod měl k dobru oproti soupeřům, kteří se ziskem šesti bodů seřadili na třetím až desátém místě, což svědčí o obrovské vyrovnanosti celého mistrovství.

Matyáš Roubal.Zdroj: Karel Nováček

V kategorii dívek do 12 let předvedla vynikající výkony Anežka Nová, která s bilancí pěti výher, tří remíz a jediné porážky vybojovala stejně jako Matyáš Roubal stříbro. Nová zaznamenala za poslední rok rychlý výkonnostní vzestup, navázala na březnový bronz z MČR dívek do 12 let a optimisticky se naladila na nadcházející světový šampionát v Egyptě, kde bude reprezentovat Českou republiku mezi dívkami ve věkové kategorii do dvanácti let.

Anežka Nová.Zdroj: Karel Nováček

Posledním klatovským zástupcem v mistrovských kategoriích byl v Harrachově mezi chlapci do deseti let Jan Tomeš, který získal 3,5 bodů. I on skvěle reprezentoval Šachklub Sokol Klatovy i celé město Klatovy a Plzeňský kraj.

Autoři: Karel Nováček, Martin Mangl

