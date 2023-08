Bára Galušková má světové zlato, její sestra Antonie získala v Krakově stříbro

Úvodní den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu, které do 20. srpna hostí polský Krakov, přinesl českým barvám šest medailí, z toho čtyři zlata, jedno stříbro a bronz.

Bára Galušková (vlevo) má světové zlato. | Foto: Český vodní slalom a sjezd