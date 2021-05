Atletika Klatovy pořádá v létě sportovní tábor

Atletika Klatovy pořádá ve druhé polovině letních prázdnin sportovní příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 13 let. A to od 2. do 8. srpna.

Ilustrační snímek. | Foto: Jiří Pavlík

A na co se děti mohou těšit? Na všestranný a pohybový rozvoj, osvojení základů atletických disciplín, nebo na hry a soutěže. To vše pod vedením zkušených trenérů. Přihlašovat své děti můžete na webových stránkách www. tabor.atletikaklatovy.cz, kde zároveň najdete více informací včetně všeobecných podmínek, táborového řádu i režimu dne. Teď už se jen přihlásit, těšit se a doufat, že vidinu parádního léta s královnou sportu nezhatí covid.