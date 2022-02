„Nejsem úplně spokojený, je to takový průměrný výsledek,“ říkal Šrail v pondělním telefonickém rozhovoru pro Deník. Pak ale přece jenom mírně obrátil list, kde už byla o poznání pozitivnější slova. „Na druhou stranu: skončil jsem jako druhý nejlepší Čech za Jiřím Pliskou, a to je fajn,“ podotkl.

Spektakulární závod historickými vesnicemi Itálie dokončil Šrail sedmatřicátý

V Itálii se ze soboty na neděli poměrně dost změnilo počasí a Šrail na Marcialongu, která se letos konala už po devětačtyřicáté v historii, nevychytal výběr důležitého materiálu. A to jej možná v konečném zúčtování stálo lepší umístění. V jedné z pasáží 70 km dlouhého závodu totiž rodák z Nové Hůrky u Prášil ztratil a zbytečně plýtval silami, které mu pak chyběly.

Marcialonga 2022.Zdroj: Visma Ski Classics

„V jedné pasáži mi moc nejely lyže. Nevybral jsem bohužel ideální. Byli jsme tam ve skupince s týmovým kolegou Fabiánem Štočkem, snažili se to rvát, ale zároveň dost nadávali, protože nám ve sjezdu všichni ujížděli,“ hlesl jednatřicetiletý borec s tím, že tam se lámal chleba.

V závěru se sice ještě snažil o dokonalý zvrat, ale na lepší než sedmatřicátou příčku to ve čtvrtém a zároveň posledním italském podniku sezony nebylo.

„Asi jsem na lepší výsledek tentokrát neměl. A pak už jsem možná i trošku rezignoval. Především v hlavě," uznal rozpačitě.

Poté zavzpomínal na dřívější ročníky slavného italského závodu mezi historickými vesnicemi této země a porovnal je s tím, co se na tratích děje teď.

„Diváci v televizi to třeba tolik nevidí, ale dříve byly tyhle závody hodně o taktice. To se však změnilo, protože teď to jsou úplný pecky hned od začátku. Hrozně se to rube,“ říká a chrlí superlativy na vítězného Rusa Emila Vokueva. „Neskutečné, co na Marcialonze předvedl,“ uvedl s úžasem a respektem k vítězi z velice úspěšného a kvalitního týmu Russian Winter Team.

Rus Emil Vokuev.Zdroj: Visma Ski Classics

Za dva týdny čeká českého člena Vltava Fund Ski Teamu vrchol letošní sezony – domácí Jizerská padesátka, na kterou se Šrail už nyní moc těší. Odpočívat ale nebude, protože o víkendu nabírá směr Německo, kde se koná König Ludwig Lauf na 50 kilometrů klasickou technikou.

Jedná se o Challenger, nižší závod letošní série. „Každému závodníkovi se do celkového hodnocení Vismy počítají body z jednoho Challengeru, takže doufám, že bych tam mohl něco brát. Navíc mě tento závod láká, je to padina a po rovině, takže se už těším,“ hlásí odhodlaně.

Po nedělním mítinku v sousední zemi si dá malinký odpočinek, důkladně zregeneruje unavené svalstvo i mysl, a pak už se začne připravovat na českou parádu v Bedřichově, kde vloni obsadil solidní 23. místo. I přes to, že na trati zlomil lyži. Navíc získal stříbro ve sprintu za Maxem Novakem ze Švédska.

