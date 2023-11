/FOTO, VIDEO/ Nový soutěžní ročník zimní Dívčí amatérské fotbalové ligy napsal svůj úvodník. Ve sportovní hale v Plánici, která je tradičním dějištěm zimních bojů fotbalistek, byly na programu dva zápasy prvního kola. A v něm nebyla o zajímavé výsledky, ale hlavně góly žádná nouze.

Fotbalistky PS Křeč Mochtín (na snímku hráčky ve fialových dresech) porazily Topovky Řenče 9:4. | Video: Karolína Jílková

Hned na úvod se postaraly o překvapení chanovické Andělky, které zdolaly obhájkyně zlata bolešinské Kobry. Andělky se do Kober pustily bez respektu a po patnácti minutách hry vedly už o dva góly. Do poločasové přestávky se ale bojovnicím z Bolešin povedlo alespoň snížit. Kobry zbraně nesložily, jak se hned po obrátce ukázalo vyrovnáním nepříznivě vypadajícího stavu.

Jenomže pak začala střelecky úřadovat Andělka Simona Toningerová. Tato zkušená kanonýrka dvěma góly dostala svůj tým opět do vedení. Kobry sice dokázaly opět snížit, ale namlsaná a hladová kanonýrka Simona Toningerová záhy završila svůj hattrick. Kobry bojovaly, v poslední minutě snížily na rozdíl jediné branky, ale na víc už jim nezbyl čas.

Start do zimní soutěže se skvěle povedl mochtínské Křeči, která ve druhém utkání prvního kola porazila Topovky Řenče. Po gólové přestřelce v prvním poločase načínaly druhou část duelu s jednobrankovým náskokem Křečandy. Topovky se po změně strany trefily do černého dvakrát, ale Křečandy je v této činnosti výrazně předčily, když přidaly šest branek. A to hodně šancí ještě neproměnily. I tak se hattrickem blýskly Marcela Voráčová a Markéta Rajalová.

Kobra Stars Bolešiny – Andělky Chanovice 4:5

Poločas: 1:2. Branky: 23. a 50. Monika Farná, 26. Hana Hájková, 40. Tereza Nováková – 28., 32. a 46. Simona Toningerová, 7. Petra Vlčková, 15. Kateřina Skuhravá. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Hala: SH Plánice. Sestava Kobra Stars Bolešiny: Barbora Babková – Jana Nováková, Tereza Nováková, Tereza Drastich, Monika Farná, Hana Hájková, Michaela Röschelová, Eva Kováříková. Sestava Andělky Chanovice: Renata Klembarová - Simona Toningerová, Kateřina Skuhravá, Petra Vlčková, Jana Hozmanová, Jitka Niklová, Veronika Šafandová, Tereza Šímová, Zuzana Cikánová.

PS Křeč Mochtín - Topovky Řenče 9:4

Poločas: 3:2. Branky: 4., 28. a 46. Marcela Voráčová, 11., 39. a 50. Markéta Rajalová, 8. a 49. Petra Levá Strnadová, 40. Petra Čubanová – 5. Adriana Turková, 12. Denisa Milotová, 31. Sára Kolorosová, 48. Zuzana Tůmová. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Hala: SH Plánice. Sestava PS Křeč Mochtín: Marie Hofmeisterová – Markéta Rajalová, Gabriela Kaňáková, Petra Čubanová, Petra Levá Strnadová, Marcela Voráčová, Aneta Michlová. Sestava Topovky Řenče: Michaela Jehlíková – Adriana Turková, Veronika Ondřejková, Zuzana Tůmová, Denisa Milotová, Hedvika Sýkorová, Denisa Růžičková, Sára Kolorosová, Lucie Hubková.

