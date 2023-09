Premiérové vítězství v letošní letní soutěži Dívčí amatérské fotbalové ligy slavily na hřišti ve Vrhavči, kde deváté kolo uspořádaly neznašovské Sokolky, Andělky Chanovice. Výhru jim dvěma góly zajistila Petra Vlčková a byť se domácí Sokolky hodně snažily, na body nedosáhly. Brankářka Andělek Renata Klembarová se navíc může pyšnit vychytanou nulou.

Andělky Chanovice (na archivním snímku fotbalistky ve vínových dresech) porazily v 9. kole letní Dívčí amatérské fotbalové ligy domácí Neznašovy 2:0. | Foto: Yvetta Chmelová

Čisté konto udržela v dalším duelu gólmanka Topovek Řenče Michaela Čechová. To její protějšek v bráně týmu Devils v Křeči inkasoval pětkrát. Dobře hrající Topovky z jihu Plzeňska tak naprosto zaslouženě vyhrály. Nejpilnější střelkyní byla dvougólová Denisa Růžičková, která se trefila ve 14. a 43. minutě utkání.

Kobra Stars coby vedoucí tým průběžného pořadí v tomto kole odpočíval. A tak se k jeho dvaceti bodům na dostřel přiblížily Topovky, které ztrácí už jen tři body. Díky premiérovému letnímu vítězství se na bronzový stupínek posunuly chanovické Andělky. Ty mají na kontě sedm bodů, o pouhý jeden bod více než čtvrté Sokolky. Ty ale v posledním kole do bojů kvůli lichému počtu účastníků v soutěži už nezasáhnou. A tak budou čekat na výsledek duelu už zmiňovaných Andělek s posledním týmem pořadí, Devils v Křeči (tento tým má 4 body).

Kobra Stars Bolešiny - Sokolky Neznašovy (zelené dresy), archivní snímek.Zdroj: Yvetta Chmelová

Bude to drama až do poslední minuty, takže soutěž se vším všudy, protože není jasno dole ani nahoře. Proto velice zajímavým bude i souboj vedoucích Kober a na paty jim šlapajícími Topovkami Řenče. V něm půjde o to, kdo bude letními královnami. Bolešinským fotbalistkám stačí k jistotě třpytivě zlatého poháru i zisk jednoho bodu. Pořadatelství tohoto atraktivního posledního kola mají na bedrech Andělky, jejichž azylem je fotbalové hřiště v Chanovicích.

Sokolky Neznašovy – Andělky Chanovice 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 18. a 28. Vlčková. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Sestava Sokolky Neznašovy: Francová – T. Mundlová, Langmajerová, Rendlová, A. Mundlová, Š. Mundlová, Jaklová, Zástěrová, Hrachová, Maňasová. Sestava Andělky Chanovice: Klembarová, Toningerová, Skuhravá, Vlčková, Hozmanová, Šímová, Cycoňová, Kodýtková, Marešová.

Topovky Řenče – Devils v Křeči 5:0

Poločas: 3:0. Branky: 14. a 43. Růžičková, 6. Jehlíková, 12. Kolorosová, 50. Hubková. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Sestava Topovky Řenče: Čechová – Turková, Tůmová, Růžičková, Jehlíková, Ondřejková, Kolorosová, Kaslová, Hubková. Sestava Devils v Křeči: Bučková – Rajalová, Petrů, Kaňáková, Bauerová, Michlová, Dlouhá, Škopková, Němcová.

