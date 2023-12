Podzimní část sezony zakončili ve stejném rytmu jako všechny předchozí zápasy. Stolní tenisté divizních Horažďovic se o víkendu v rámci 10. a 11. kola nejvyšší krajské soutěže představili na půdě céčka plzeňské SKUŘE a nepříjemného Sokola Břasy. Oba duely zvládli vítězně, udrželi si stoprocentní letošní bilanci i první místo v tabulce.

Stolní tenis, ilustrační snímek. | Foto: ČTK

V sobotu ráno se nováček a lídr soutěže představil za zelenými stoly céčka týmu SKUŘ Plzeň. Přestože Horažďovicím chyběla kvůli pracovním povinnostem jednička Petr Macela, na další výhře jeho absence nic nezměnila. Horažďovice po dobrém výkonu všech svých hráčů zvítězily jasně 10:3.

Takhle se zápasy vyhrávat nedají, žehral trenér Klán po debaklu od Panterů

„Přes páteční a hlavně sobotní nepřízeň počasí, kdy jsme si cenili hlavně toho, že jsme k zápasům všichni dorazili živí a zdraví, jsme se v sobotu brzy ráno představili v Plzni na SKUŘi proti místnímu céčku. Zápas jsme měli od samotného začátku ve své režii, opět jsme vyhráli obě čtyřhry, které máme v této sezoně opravdu fantastické a v klidu jsme si dokráčeli pro vítězství 10:3," pochvaloval si Petr Láriš, stálice v sestavě TJ STOTEN Horažďovice.

Klatovy přehrály domácí Mariánské Lázně. Kampf: Jsme rádi, že jsme to zvládli

Z Plzně pak on se svými spoluhráči, které při absenci Petra Macely doplnil talentovaný junior Lukáš Mandák, čekal přejezd na Rokycansko, konkrétně do Břas. Souboj s místními borci byl o poznání složitějším oříškem, i ten však Horažďovičtí rozlouskli a vyhráli 10:7. „Nejprve nás čekal náročný přesun po zasněžených silnicích do Břas a poté dva fantastičtí domací borci, Vladimír Lehner a Pavel Jícha, kteří svá utkání takřka neprohrávají. To se potvrdilo i tentokrát a opravdu oba uhráli svých sedm bodů. Naštěstí jsme se opět mohli opřít o čtyřhry a vyhráli jsme výsledkem 10:7," ulevil si Petr Láriš.

Tři horažďovičtí hráči v elitní desítce divizního žebříčku

Horažďovice na podzim vyhrály všechny své zápasy se skóre 110:32 a daly jasně najevo, že jsou nejžhavějším kandidátem na postup mezi třetiligovou smetánku. Velice dobře si však vede i druhá Lhůta, která na první místo ztrácí pouhé tři body. Druhý okresní zástupce v soutěži - KST Klatovy - je sedmý, tabulku divize pak uzavírají Nezvěstice. Nejúspěšnějším hráčem podzimu se stal (zcela jasně) horažďovický Petr Macela, jenž vyhrál čtyřiadvacet dvouher a žádnou neprohrál. Dobře si však vedl i jeho spoluhráč - čtvrtý Aleš Langer (22:5) a Petr Láriš (20:7), který je v žebříčku jednotlivců na devátém místě.

Javorský: Dvacet gólů? Lhal bych, kdybych řekl, že mě to netěší

SKUŘ Plzeň C - TJ STOTEN Horažďovice 3:10

Sady: 12:34. Míčky: 383:478. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 50 minut. Sestava a body Horažďovic: M. Šimanovský 2:1, L. Mandák 2:1, Aleš Langer 3:0, Petr Láriš 1:1. Čtyřhry: 0:2 (Wimmer, L. Čákora - M. Šimanovský, L. Mandák 0:3, L. Čákora mladší, Kunst - Láriš, Langer 0:3).

TJ Sokol Břasy - TJ STOTEN Horažďovice 7:10

Sady: 22:36. Míčky: 485:560. Vrchní rozhodčí: Miloš Somolík. Délka utkání: 2 hodiny a 15 minut. Sestava a body Horažďovic: Aleš Langer 3:1, Pete Láriš 2:2, Marek Šimanovský 2:2, Lukáš Mandák 1:2. Čtyřhry: 0:2 (Jícha, Lehner - Láriš, Langer 0:3, Bělohlávek, Sedlecký - L. Mandák, M. Šimanovský 0:3).

Ostatní výsledky 10. a 11. kola divize: TJ Sokol Lhůta - KST Klatovy 10:2, TJ Sokol horní Bělá - TJ Sokol Plzeň V. 10:5, TJ Slavoj Stod - SKUŘ Plzeň B 5:10, SK Jiskra Domažlice - Union Plzeň B 10:4, TJ Sokol Břasy - TJ Nezvěstice 10:7, TJ Sokol Lhůta - TJ Sokol Plzeň V. 10:5, TJ Sokol Horní Bělá - KST Klatovy 6:10, SK Jiskra Domažlice - SKUŘ Plzeň B 10:8, SKUŘ Plzeň C - TJ Nezvěstice 10:4.

Zdroj: ČAST

Kájova šedesátka. V Dolanech se uskuteční další ročník závodu Zimní Řakom