„Když jsem ve 35 letech začal běhat a všechno si evidovat, nikdy jsem si nemyslel, že dokážu uběhnout padesát tisíc kilometrů. Ze začátku totiž bylo mým hlavním cílem běhat, trénovat a co nejlépe se připravit na závody,“ sdělil Deníku sedmapadesátiletý nestor běžeckého sportu, který do té doby absolvoval přes šest stovek oficiálních závodů a další stovky kilometrů nasbíral v často tvrdých individuálních trénincích.

Karel Voráček v dubnu pokořil bájnou metu, teď přidal další tisícovku.Zdroj: Miroslav Benda, Marcela Ištványiová, archiv Karla Voráčka

Nyní, necelých sedm měsíců od překonání neuvěřitelné mety, pokořil navzdory zdravotním patáliím, další tisícovku. „Od května letošního roku jsem se zúčastnil 23 závodů, z toho desetkrát jsem byl ve své věkové kategorii na bedně, což jsem nečekal,“ říká usměvavý chlapík, který za týden oslaví své již osmapadesáté narozeniny.

Naposledy si Karel Voráček střihl závod minulou středu. Ve státní svátek dokončil Běh 17. listopadu v Blovicích na šest kilometrů na druhém místě. „Běželo se mi celkem dobře, ale například předtím v Horažďovicích (Běh okolo Práchně) mi to nešlo,“ říkala ve včerejším telefonickém rozhovoru dolanská lokomotiva, jak se Voráčkovi v běžecké branži přezdívá.

Karel Voráček na trati.Zdroj: Miroslav Benda, Marcela Ištványiová, archiv Karla Voráčka

Borec, který ve svém životě absolvoval přesně už 666 závodů, si velké cíle ale do dalších měsíců nedává. „Běhání vás musí hlavně bavit. Dříve jsem se připravoval především na závody, teď už běhám jen pro radost. Bez běhání bych ale nemohl být. A dokud zdraví v rámci možností tak nějak poslouží a bude to možné, jen tak běhat nepřestanu,“ usmívá se Karel Voráček, který na potenciální atak šedesáti tisíc kilometrů zkrátka nemyslí.

„Bylo by to hezké, ale budu rád, když mi zdraví povolí běhat alespoň do šedesáti,“ přemítá Voráček. Ten letos naběhal už 1763 kilometrů. „Naposledy včera s přáteli 14 km,“ culil se během povídání.

Karel Voráček se běhu věnuje už 23 let. A za všechno vlastně může zranění, které mu ukončilo aktivní fotbalovou činnost. „Hrával jsem fotbal za Švihov, ale v roce 1995 jsem musel na operaci kolene. Po ní jsem se k fotbalu už nedokázal vrátit. Nedokázal jsem se na něj pořádně připravit. Už to zkrátka nešlo dále,“ vzpomíná Karel Voráček na svou kariéru s kulatým nesmyslem.

Karel Voráček (vpravo) na stupních vítězů.Zdroj: Miroslav Benda, Marcela Ištványiová, archiv Karla Voráčka

„Bez sportu jsem být ale nechtěl, a tak jsem přemýšlel, co bude dál, co bych mohl dělat. V té době se v Klatovech konal Běh pod Černou věží. Zaujalo mě to. Ještě před tím jsem si zaběhl Klatovské schody a běhání nakonec úplně propadl,“ vysvětlil. Od té doby píše úžasný příběh o nefalšované běžecké vášni a velké vůli.