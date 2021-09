17. a 18. září¶

Ilustrační | Foto: Miroslav Šindelář

V sále kulturního domu v Dolanech se 17. září od 10 do 17 hodin a 18. září od 10 do 15 hodin uskuteční zahrádkářská výstava. K vidění budou i kaktusy, o kterých se můžete dozvědět více od pěstitele Petra Jakoba v pátek a v sobotu od 10 do 12 hodin. Chybět nebudou soutěže.