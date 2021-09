Desátý ročník výstavy hub se uskuteční v pátek a v sobotu v prostorách klatovského kulturního domu. Součástí akce bude opět mykologická poradna. Návštěvníkům ochotně poradí mykolog Svatopluk Ján a členové mykologického klubu. Otevřeno bude oba dny od 9 do 17 hodin.

24., 25. září od 9 do 17 hodin

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.