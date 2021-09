Jako doprovodný program výstavy Sklo je COOL!, která v klatovském Pavilonu skla reprezentuje práce z třeboňské školy, se v pátek od 10 do 17 hodin uskuteční tvůrčí dílna. Pedagogové a studenti z jihu Čech budou v zahradě pavilonu předvádět malování skla, rytí na skleněné destičky a také výrobu skleněných korálků nad kahanem. Všichni, kdo přijdou, si budou moci tyto techniky vyzkoušet a seznámit se i se studenty školy a jejich zkušenostmi. Sklářské obory jsou nyní znovu perspektivní a nejen v Plzeňském kraji je řada sklářských podniků, které potřebují mladé posily, a tak je tato akce také svým způsobem představením jedné z možností dalšího studia. Atraktivitu oboru potvrzuje i fakt, že žádný z absolventů střední ani učňovské školy z Třeboně nezůstal bez místa. Vstup zdarma.

10. září od 10 do 17 hodin

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.