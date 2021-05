Po zimní pauze se návštěvníkům opět otevřela zámecká zahrada v Červeném Poříčí.

Zahrady a stavební úpravy zámku v Červeném Poříčí. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Milovníci památek a zeleně tak mají opět možnost navštívit toto místo. Správa zámku žádá návštěvníky o respektování a dodržování bezpečnostních pokynů, které budou umístěny u vstupu do objektu a na webu. Od května je zahrada přístupná od úterý do neděle vždy od 10 do 15 hodin.