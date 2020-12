Ilustrační foto. | Foto: Evžen Pajskr

Zdroj: zlatastruna.czNenechte si ujít přímý přenos z krajského kola 23. ročníku kytarové soutěže Zlatá struna, které se vzhledem k současné situaci koná ve virtuálním prostředí. Sledovat jej můžete v sobotu 12. prosince od 10.00 hodin na www.zlatastruna.cz. Soutěží se ve dvou kategoriích do 14 a 18 let, nejlepší postoupí do lednového celostátního kola.