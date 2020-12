Díky částečnému rozvolnění protikoronavirových opatření se obnovují víkendové komentované prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci.

Mouřenec | Foto: www.Šumavanet.cz

Prohlídka začíná v sobotu v 11 hodin a bude určená pro 9 návštěvníků, proto by si zájemci měli zajistit rezervaci místa na čísle 607 118 846, a to do půlnoci z pátku na sobotu. V případě většího zájmu je možné se domluvit na individuálním termínu.