Městská knihovna v Klatovech od pondělí opět nabízí, ač v omezeném režimu, své služby.

Ilustrační foto. | Foto: Hana Tučková

Čtenáři mají možnost půjčit si či vrátit knihy prostřednictvím výdejního okénka. Knihy je nutné předem objednat přes čtenářské konto nebo také přes e-mailové adresy pujcovna@knih–kt.cz (knihy z půjčovny pro dospělé) nebo detske@knih–kt.cz (knihy z oddělení pro děti a mládež). V takovém případě je nutné přesně uvést autora a název knihy. Okénko je otevřeno v pondělí a úterý od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin a ve čtvrtek a pátek od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Jeden čtenář si může půjčit maximálně pět svazků denně. Všechny výpůjčky jsou však stále automaticky prodlouženy do 31. prosince, není tedy nutné do knihovny chodit či telefonovat.