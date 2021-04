Počet návštěvníků je omezen na 15 čtenářů. Ve studovně a v čítárně mohou být současně pouze čtyři lidé. Přístup k internetu je omezen na dobu 15 minut. Výpůjční doba v oddělení pro dospělé je v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 18 hodin, ve středu od 13 do 18 hodin.

Oddělení pro děti a mládež je otevřeno v pondělí od 9 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin a v pátek od 9 do 16 hodin, ve středu je zavřeno.

Návštěvu knihovny lze zkrátit, pokud si knihy předem objednáte ve vašem čtenářském kontu na adrese klatovy.tritius.cz. Objednávky vyřizuje knihovna průběžně, je tedy možné, že kniha nebude ihned k dispozici. O její dostupnosti budete vždy informování e-mailem.