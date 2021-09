11. září

Opékání prasat. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Škotko

Město Hartmanice pořádá 11. září pátý ročník mistrovství Šumavy v opékání prasat. Vše začne v 10 hodin. Těšit se můžete na vystoupení dětí, od 11 hodin hartmanický fichtl cup, ve 13 hodin budou představeni soutěžící a od 14.30 hodin začne ochutnávka pečených prasat. V 16 hodin pak vystoupí Annínské ženy, uvidíte psí agility a v 17 hodin bude vyhodnocen vítěz. O hudbu se do 17 hodin postará Otavanka, poté od 18 do 19.30 No Way a večerem provede až do půlnoci Orchidea.