Šachklub Sokol Klatovy uspořádal již druhý ročník šachového turnaje mládeže Král Šumavy.

Král Šumavy a memoriál Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů. | Foto: Karel Nováček

V hlavním městě okresu se soutěžilo v kategoriích do 7, 9, 11 a 13 let, přičemž chlapci a dívky hráli společný sedmikolový turnaj v rapid šachu příslušné věkové kategorie s tempem 15min + 5s. O tom, že turnaj získává místo v šachovém kalendáři, svědčí i to, že letos do klatovské sokolovny dorazilo celkem čtyřiapadesát dětí, což byl oproti loňsku téměř dvojnásobný nárůst.