Ovoce, zeleninu, květiny a jiné plodiny, maso, ryby, mléčné výrobky, ale také pekařské či cukrářské produkty nebo výrobky z medu si budou moci zájemci nakoupit na dalších farmářských trzích. Ty se uskuteční v pátek 24. září na klatovském náměstí od 8 do 14 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.