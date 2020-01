I o tomto víkendu se koná řada dětských maškarních plesů.

Ve společenském sále Mže v Tachově se uskuteční v sobotu 25. ledna. Letošní ročník, jak informoval Milan Mudroch, organizátor, moderátor a bavič v jedné osobě, je již osmnáctý. “Pro děti jsme s naším uměleckým týmem připravili opět spoustu her a soutěží, samozřejmě také zábavy. Chybět nebude ani oblíbený skákací hrad, který mohou děti využít zcela zdarma,“ sdělil Mudroch. Karneval začíná v 15 hodin a kromě zmíněných her, soutěží a zábavných vystoupení si děti budou moci také zatančit a zadovádět při reprodukované hudbě. Maškarní se koná v sobotu 25. ledna i na Klatovsku v sále restaurace Na Radnici v Kolinci od 14 hodin. Na Plzeňsku pozvou děti k zábavě až v neděli 26. ledna. V sále Psychiatrické nemocnice v Dobřanech se koná dětský maškarní rej od 14 hodin. Vstupné pro děti je 30, pro dospělé 40 Kč. Dětské vstupenky jsou slosovatelné.Ve stejný den v 15 hodin začne tradiční dětský karneval v sokolovně ve Starém Plzenci. Pořádá ho staroplzenecká římskokatolická farnost.

Na Klatovsku se můžete vydat ještě na hasičský bál do Číhaně, který se koná v sobotu od 20 hodin v hospodě U Potužáků, na Jetenovický ples do Horažďovic, který slibuje bohatou tombolu, a to rovněž v sobotu od 20 hodin v kulturním domě. Vydat se můžete v sobotu i na loutkové divadlo Ďáblovy pilulky do kulturního domu v Klatovech od 14 a od 16 hodin.