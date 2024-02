Hned dvakrát musela ve čtvrtek ráno vyjíždět zdravotnická záchranná služba v Klatovech k nehodám na přechodech pro chodce.

Dvě nehody se staly ve čtvrtek ráno v Klatovech na přechodech pro chodce. Ilustrační foto. | Foto: PČR

I když šlo o sražené chodce, v jednom případě o dítě, následky nebyly vážné.

„V 5.59 hodin jsme vyjížděli do Podbranské ulice, kde se se ženou, ročník 1971, na přechodu pro chodce střetlo osobní auto v rychlosti do 20 km/h. Žena utrpěla úraz nohy a obličeje, a byla tak na další ošetření převezena do Klatovské nemocnice,“ uvedla krajská mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Do Klatovské nemocnice ke kontrole putovala i dvanáctiletá slečna, kterou v 7.39 hodin srazilo v Plánické ulici u školy na přechodu rovněž v malé rychlosti auto, které se právě rozjíždělo. Dívka po nárazu upadla na kolena. První k nehodě přijela hlídka městské policie, která tak přidává i doporučení. „Nehoda se stala v době, kdy už zhasla světla, ale kvůli deštivému počasí byla poměrně tma. Je tak potřeba na to myslet ze strany řidičů, ale i chodců. Rozhodně doporučujeme reflexní prvky," uvedl velitel Městské policie v Klatovech Luboš Steinbach.