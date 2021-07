V příkopu mimo silnici, kde narazila po třiceti metrech do vzrostlého stromu, skončila osmapadesátiletá řidička se svým červeným hyundaiem. Na chvíli prý totiž zavřela oči.

Řidička u Velkého Boru narazila do stromu. | Foto: PČR

Stalo se to v sobotu 3. července. "Žena řídila svůj osobní automobil Hyundai po silnici II. třídy č. 188 ve směru jízdy od Velkého Boru na Defurovy Lažany," přidala podrobnosti policejní mluvčí Dagmar Brožová. "Na přehledném a přímém úseku pozemní komunikace se plně nevěnovala řízení svého vozidla, na malý moment zavřela oči. Při tom sjela s vozidlem vpravo mimo pozemní komunikaci do silničního příkopu, kde asi po 30 metrech narazila do vzrostlého listnatého stromu."