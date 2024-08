Ve čtvrtek odpoledne vyjížděli hasiči k nehodě nákladního automobilu, který v návěsu převážel 30 tun šmandy (písku s kamením). Na rozbahněné cestě se mu vlek převrátil a strhl celou soupravu na bok. „Docházelo k úniku nafty z nádrže tahače přes uzávěr nádrže. Celkem uniklo cca 20 litrů do půdy, což jsme oznámili na odbor životního prostředí. Unikající naftu jsme zachytávali do úkapových van. Majitel tahače přivezl nádoby, do kterých jsme museli přečerpat zhruba 800 litrů nafty,“ uvedl mluvčí hasičů Michal Holeček.

To ale nebylo vše. Zásah byl mnohem komplikovanější, a to vzhledem k místu nehody a také hmotnosti nákladního auta. Připravena musela být plocha pro činnost bagru, který následně vykládal písek z návěsu, aby byla odlehčena souprava pro vytažení.

Šlo o náročný a několikahodinový zásah. „Zásah započal v 16.13 hodin a nákladní souprava byla vytažena ve 22 hodin,“ sdělil Holeček.

Na místě zasahovaly jednotky CHS Klatovy, HS Železná Ruda, SDH Železná Ruda, Správa NPŠ a Obec Prášily.