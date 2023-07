Vážná dopravní nehoda se stala v pondělí dopoledne na železničním přejezdu u Běšin. Vlak se srazil s osobním vozidlem, které táhl několik metrů po trati. Jednu ženu museli záchranáři resuscitovat. Ve vlaku bylo v době nehody 11 cestujících, nikdo z nich nebyl vážněji zraněn.

Nehoda u Běšin. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

„Záchranáři si převzali do péče ženu cca 40 let s vážnými zraněními, na místě byla resuscitována. Aktuálně je transportována leteckou záchrannou službou v bezvědomí, se zajištěnými životními funkcemi na emergency Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová s tím, že posádky si na místě převzaly do péče ještě muže cca 40 let a ženu 25 let oba s lehčími zraněními, kteří byli směřování do Klatovske nemocnice. K ošetření byl předán i strojvedoucí.

„Ve vlaku cestovalo 11 lidí a strojvedoucí, nikdo nebyl vážně zraněn. Jednu osobu jsme vyndali z vozidla bez použití hydrauliky a předali zdravotnické záchranné službě. Dále budeme cestujícím asistovat při přestupu z vlaku do náhradní dopravy,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Zdroj: DENÍK/Daniela Loudová

Dráhy zajistily náhradní dopravu, někteří z cestujících však nečekali, nasedli na kolo a pokračovali v cestě po vlastní ose.

Hasiči odklání provoz mimo hlavní komunikaci.

Na místě nehody jsou v tuto chvíli policisté a zjišťují její příčinu a okolnosti.