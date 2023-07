Vážná pondělní nehoda vlaku a automobilu, která se stala u Běšin, má bohužel smutný konec. Řidička na následky vážných zranění zemřela.

Nehoda u Běšin. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

Vážná dopravní nehoda se stala v pondělí dopoledne na železničním přejezdu u Běšin, kde se vlak srazil s osobním vozidlem, které táhl několik metrů po trati. Řidičku museli záchranáři resuscitovat. Ve vlaku bylo v době nehody 21 cestujících, nikdo z nich nebyl vážněji zraněn.

„Řidička, ročník 1974, jela s osobním vozidlem od Klatov na Běšiny. Na železničním přejezdu nerespektovala světelné výstražné znamení, vjela na železniční přejezd a střetla se zde s vlakem, který jel od Horažďovic na Klatovy. Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní, u řidičky osobního vozidla byl nařízen odběr krve. Ve vlaku cestovalo celkem 21 osob a byla zajištěna náhradní přeprava,“ informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

Omezený vstup a více strážců v akci. Tajný závod naštval vedení parku

Na místo musel být vyslán vrtulník. „Záchranáři si převzali do péče ženu s vážnými zraněními, na místě byla resuscitována. Následně byla transportována leteckou záchrannou službou v bezvědomí, se zajištěnými životními funkcemi na emergency Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová s tím, že posádky si na místě převzaly do péče ještě muže cca 40 let a ženu 25 let oba s lehčími zraněními, kteří byli směřování do Klatovské nemocnice. K ošetření byl předán i strojvedoucí.