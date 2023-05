K vážné nehodě u Bojanovic vyjížděly v sobotu večer všechny jednotky záchranného systému, na místo musel i vrtulník. Mladá řidička nezvládla předjíždění a narazila do stromu.

Nehoda u Bojanovic. | Foto: Facebook Města Rabí

"Měli jsme nehodu oznámenou ve 21.10 hodin. Řidička ročník 2003 jela se Škodou Octavia, u Bojanovic předjížděla kolonu vozidel, při zařazování jedno z nich vytlačila, následně se dostala do smyku a vyjela mimo komunikaci, kde havarovala do stromu," uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová s tím, že dechová zkouška u řidičky byla negativní a nehoda se dále vyšetřuje.

V autě byly zraněny tři osoby, pro dvě z nich letěl vrtulník. „Osobní automobil najel do stromu ve vysoké rychlosti, muž a žena cca 20 let byli odvezeni leteckou cestou na akutní příjem Fn-Lochotín. Nebyli těžce zranění, ale odváželi jsme je kvůli mechanizmu nehody. Třetí byl sedmnáctiletý kluk, toho jsme s lehčími zraněními vezli do Klatovské nemocnice,“ informovala mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

