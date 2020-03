"Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič, ročník 1998, jel s vozidlem Škoda Fabia od obce Křížovice na Sušici a při vjeti do křižovatky nedal přednost zleva jedoucímu osobnímu automobilu Ford S Max, jehož řidič, ročník 1982, jel po hlavní silnici ve směru od Horažďovic na Klatovy. Po střetu vozidel zůstala fabie stát v prostoru křižovatky, ford byl odmrštěn mimo komunikaci na pole," popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková Jersáková.

Alkohol byl u řidiče fordu vyloučen, u řidiče fabie byl kvůli zraněním proveden odběr krve. Nehoda je nadále v šetření.

Na místo nehody musel být přivolán i vrtulník. "Letecká záchranná služba z místa nehody transportovala muže ročník 1998 na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni se středně těžkým zraněním. Ženu a muže ve věku cca 38 let jsme transportovali s lehkým až středně těžkým zraněním do Klatovské nemocnice. Ve voze cestovaly i dvě děti, ty jsme transportovali do Klatovské nemocnice k observaci," sdělila za zdravotnickou záchrannou službu Andrea Divišová.

Na místě zasahovali také hasiči, kteří pomáhali zraněným a s transportem zraněného řidiče do vrtulníku, poté řídili na místě dopravu. Vystřihávat ani vyprošťovat z vozů nikoho nemuseli. Po vyšetření nehody se postarali o úklid komunikace, kde byly součástky z fabie rozmeteny několik metrů daleko.