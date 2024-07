„Se zraněným čtyřiatřicetiletým mužem jsme až do příjezdu záchranářů nemohli manipulovat. Bylo u něj podezření na poranění páteře. Zraněného jsme poté pomohli záchranářům umístit do vakuových nosítek. Následně jsme pomohli s jeho transportem do vrtulníku LZS, která přiletěla z Jižních Čech,“ sdělil za hasiče Michal Holeček.

Paraglaidistovi zřejmě přestala vlivem větru sloužit část kluzáku, která se složila, a spadl zhruba z pětimetrové výšky. Se středně těžkým zraněním byl poté převezen na akutní příjem FN Plzeň.

„U muže jsme provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Přesnou příčinou a veškerými okolnostmi pádu se zabývají klatovští policisté,“ doplnila tisková mluvčí Policie ČR Eva Červenková.