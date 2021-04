K nehodě motorkářů vyjížděli v neděli odpoledne policisté nedaleko obce Měcholupy.

Nehoda motorkářů u Měcholup. | Foto: Deník/Daniela Loudová

"Na motocyklu značky Honda CRF1000 jel řidič se spolujedoucí po komunikaci od Měcholup na Petrovičky. Muž řídil motocykl v koloně dalších motocyklů a jejich řidiči zastavovali u pravého okraje komunikace. Dvaatřicetiletý muž z obce u Žebráku, přehlédl již stojící motocykl, prudce brzdil, dostal se do smyku a narazil předním kolem do zadního kola motocyklu Triumph Street Triple. Po nárazu došlo k pádu řidiče i motocyklu Honda. Dvaatřicetiletý muž byl převezen se zraněním do nemocnice a hospitalizován a jeho spolujezdkyně byla po vyšetření propuštěna," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.