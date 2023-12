Mezi Klatovy a Svrčovcem se srazila dvě osobní auta, jedno bylo odraženo tak, že skončilo mimo komunikaci.

Nehoda mezi Klatovy a Svrčovcem. | Foto: HZS

„Řidička osobního vozidla značky Peugeot jela ve směru od Klatov na Svrčovec, kdy za obcí Klatovy při projíždění pravotočivé zatáčky dostala na mokré vozovce smyk, přejela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozidlem SsangYong. Řidič automobilu SsangYong vyjel s vozidlem z vozovky do pole a při nehodě utrpěl zranění. Byl převezen do zdravotnického zařízení k lékařskému ošetření," uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. Škoda byla předběžně vyčíslena na částku 550 tisíc korun.

„Na místě jsou byly tři zraněné osoby. Zlikvidovali jsme únik provozních kapalin na vozovku," informoval krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

