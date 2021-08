Záchranáři ošetřili asi čtyřicetiletou ženu s velmi vážným zraněním a osmnáctiletou ženu slečnu také se středně těžkým zraněním.

Jak uvedla Mária Svobodová ze záchranné služby obě při vědomí byly transportovány leteckou záchrannou službou na Emergency do fakultní nemocnice Lochotín. „Asi čtyřicetiletý muž utrpěl středně těžké zranění a byl přepraven do nemocnice Klatovy, pětačtyřicetiletá žena se středně těžkým zraněním při vědomí pozemní posádkou transportována do fakultní nemocnice na urgentní příjem,“ dodala Svobodová s tím, že na místě byly také děti, žádné neutrpělo zranění.

K vyproštění zraněných museli zasahující hasiči požít hydraulické nůžky.

„Příčina dopravní nehody je v šetření klatovských dopravních policistů,“ doplnila policejní mluvčí Dagmar Brožová. Oba řidiči nebyli pod vlivem alkoholu.