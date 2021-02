Při dopravních nehodách v loňském roce zemřelo méně lidí než předloni, ale celkový počet nehod se zvýšil o čtyři desítky.

Nehoda u Dehtína. | Foto: Deník / Daniela Loudová

O více než tři miliony korun se vyšplhaly i škody, a to na zhruba 38 milionů. Nejvíce nehod způsobili řidiči ve věku od 21 do 29 let. Za třemi nehodami stály děti.