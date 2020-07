Střet dvou osobních aut uzavřel v neděli před polednem silnici mezi Velkým Borem a Defurovými Lažany. "Při nehodě utrpěl přibližně 20letý muž těžká zranění neslučitelná se životem. Z místa jsme letecky transportovali zhruba stejně starou ženu a pozemní cestou muže ročník 1972," informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová s tím, že oba pacienti byli v době transportu při vědomí.

K nehodě vyjížděli také hasiči. "Vyrazily dvě posádky. Zraněné bylo potřeba z vraků vyprostit pomocí hydraulického zařízení," uvedl operační důstojník hasičů Michal Pathy.

Policie silnici po dobu šetření nehody a odstranění následků zcela uzavřela.

U Zavlekova havarovala dvě auta

K další nehodě vyrážela záchranná služba po jedné hodině odpoledne. Dvě auta havarovala u rybníka Hnáň an hlavním tahu mezi Klatovy a Horažďovicemi. "Zranilo se celkem šest lidí, utrpěli lehká až středně těžká zranění," informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Ženu ročník 1985 transportovala se středně těžkým zraněním a při vědomí letecká záchranná služba do Fakultní nemocnice Plzeň. "Pozemní cestou jsme pak převezli ženy, ročníky 1971 a 1991, a muže ročník 1962 do nemocnice v Klatovech. Do nemocnice v Sušici jsme pak převezli dva muže, ročníky 1972 a 1994. Višchni utrpěli lehká zranění," dodala mluvčí.

Podrobnosti připravujeme.