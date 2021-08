Rychlík 668 Rožmberk zrovna vyjížděl ze stanice do Plzně. Za jízdy ovšem došlo k přehození výhybky pod ním a dva poslední vozy vykolejily a narazily do rychlíku 667 Vajgar, který stál u vjezdového návěstidla na sousední koleji. Škoda byla odhadnuta na 12,5 milionů korun. Za obecné ohrožení z nedbalosti dostali výpravčí a signalista podmíněné tresty (více zde >>>).

„Rychlík Vajgar z Plzně do Brna stál před vjezdovým návěstidlem do stanice Horažďovice předměstí a čekal na průjezd protijedoucího rychlíku Rožmberk (Brno-Plzeň). Stanice se rekonstruuje, rychlík od Plzně měl proto přijet na kolej, z níž odjížděl vlak od Brna. Při odjezdu vlaku Rožmberk došlo s největší pravděpodobností k přehození výhybky přímo pod tímto vlakem, v důsledku čehož poslední vůz tohoto vlaku měl postavenu trasu na kolej, kde stál protijedoucí vlak Vajgar. Došlo pochopitelně k vykolejení posledního vozu, a to obou náprav, a jedné nápravy předposledního vozu," doplnil krátce po nehodě náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jan Kučera.

Desítky zraněných

Na místě zasahovali hasiči Plzeňského i Jihočeského kraje, dorazil také hasičský psycholog. „Když jsme přijeli na místo události, byla situace nepřehledná. Všechny síly se soustředily na to, aby se vynosili zranění a cestující z vlaku. Pomáhali jsme s tříděním pacientů záchrance a s jejich ošetřováním. Když byli všichni v bezpečí, čekali jsme, až se vypne trakční vedení, aby byl pohyb po kolejišti bezpečný. Až skončí vyšetřování, začnou se likvidovat následky. Vagony budeme muset dostat zpátky na koleje pomocí těžké techniky," uvedla na místě mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Zdravotníci museli na místě ošetřit zhruba pět desítek lidí. „Patnáct jsme jich převezli do zdravotnických zařízení, zbylých pětatřicet bylo ošetřeno na místě," uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Lenka Ptáčková. Dodala, že na místo přiletěly záchranářské vrtulníky z Prahy, Plzně a Českých Budějovic. Ty transportovaly celkem tři lidi do nemocnic v Plzni a Budějovicích. Kromě nich utrpěli středně těžká zranění ještě další čtyři pasažéři.

Někteří ze zraněných putovali do Klatovské nemocnice. „Záchranáři k nám přivezli mezi 15. a 16. hodinou šest lidí s lehkými až středně těžkými zraněními. Pět zůstává v nemocnici, vesměs na pozorování kvůli sledování vývoje zdravotního stavu. Jeden zraněný byl ošetřen ambulantně a propuštěn," uvedl primář chirurgického oddělení Klatovské nemocnice Zdeněk Bytel.

Zranění kamarádi

„Slyšely jsme hroznou ránu a začaly padat kufry. V našem vlaku asi žádná vážná zranění nebyla, v tom druhém vlaku to muselo být horší, hodně lidí odvážela sanitka," popsala srážku cestující Marie Soukupová, která jela se svou kamarádkou z lázní. „Ozvaly se dvě tři prudké rány, pak prudké brzdění. Já jsem jel v prvním vagonu vlaku směrem na Plzeň, seděl jsem zády, takže jsem nic neviděl, jen jsem cítil škubance," řekl Jiří Buben z Doudleb nad Orlicí, který jel vlakem na výlet.

Cestující z druhého vlaku, který vykolejil, dopadli hůře. „Jeli jsme s kamarády z Plzně do Budějovic, vůbec nevím, co se stalo. Kluky odvezli do nemocnice. Vypadali dost potlučeně, ale mluvili. Snad budou v pořádku," řekl se slzami v očích Jan, který byl velmi otřesen.

Další srážky vlaků na jihozápadě Čech:

Jižní Čechy:

2020 - U stanice Hluboká nad Vltavou Zámostí vykolejil rychlík R 655 "Rožmberk" na trase ve směru z Plzně na Jihlavu. Nehoda se stala několik stovek metrů od stanice.

2019 - V Jindřichově Hradci při posunu srazily dva vlaky. Posunovaná lokomotiva Regionova narazila do stojící soupravy osobního vlaku.

2018 - Na mostě u Mříče na Českokrumlovsku se srazily dva osobní vlaky, ve kterých cestovalo celkem 50 osob, včetně dětí z mateřské školky. 14 lidí se zranilo.

2016 - Na úzkokolekce Jindřichohradeckých místních drah u Chválkova, už na Pelhřimovsku, se srazily dva osobní vlaky. 9 lidí se zranilo.

2014 - Ve stanici Roudné na Českobudějovicku se podařilo srážce dvou vlaků naštěstí zabránit. Rychlík se mohl srazit s malým drážním vozidlem údržby.

2011 - Tragické následky měla srážka osobního a manipulačního vlaku u Vodňan. Jeden člověk zemřel a dvanáct lidí se zranilo.

2009 - V Táboře nákladní vlak najel do odstavených vozů. Naštěstí se nikdo nezranil.

2008 - Ve Vráži na Písecku osobní vlak narazil do stojící prázdné soupravy. Tři lidé se zranili.

2007 - U Svinětic na Vodňansku se střely dva osobní vlaky. Nehoda si vyžádala dvanáct zranění.

2003 - Na úzkokolejce u Nové Včelnice při srážce dvou vlaků utrpělo 23 lidí zranění.

1996 - Na úzkokolejce u Chválkova se při srážce zranilo 12 lidí.

Západní Čechy:

2021 - U Milavče na Domažlicku se srazily dva vlaky. O život přišli dva lidé.

2020 - Bez povolení dispečera vjel strojvedoucí na trať u Perninku na Karlovarsku a způsobilvážnou nehodu. Jeho vlak se vzápětí srazil s protijedoucím a při srážce dva lidé zemřeli a 24 lidí se zranilo.

2020 - V Kdyni projel osobní vlak jedoucí z Klatov do Domažlic odjezdové návěstidlo zakazující jízdu, vjel do postavené vlakové cesty pro služební vlak a následně se s tímto vlakem srazil. Následně osobní vlak vykolejil. Při mimořádné události bylo zraněno celkem 19 osob, přičemž ve čtyřech případech se jednalo o zranění těžká.

2020 - V Lázních Kynžvart na Chebsku projel nedovoleně osobní vlak (Karlovy Vary – Mariánské Lázně) návěst zakazující jízdu a vjetí do postavené vlakové cesty soupravě (Františkovy Lázně – Bohumín), který naštěstí včas zastavil před návěstidlem. V důsledku nedovolené jízdy zmíněný vlak poškodil dvě výhybky a následně vykolejil. Při nehodě byly lehce zraněny tři osoby.

2020 - Ve stanici Krásný Jez na Karlovarsku vykolejil na samovratné výhybce osobní vlak jedoucí z Bečova nad Teplou do Karlových Varů. V době vzniku mimořádné události cestovalo ve vlaku osm cestujících. Nikdo nebyl zraněn.

2019 - Mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi vykolejil nákladní vlak. Vykolejila lokomotiva a třináct vozů. Celkově byla škoda odhadnuta na 29 milionů korun.

2015 - Dva rychlíky, ve kterých cestovalo na dvě stě lidí, se srazily v železniční stanici Horažďovice – předměstí. Zdravotníci na místě ošetřili zhruba pět desítek zraněných, patnáct z nich bylo převezeno do nemocnice.

2013 - V Mirošově na Rokycansku se srazil osobní vlak se s nákladním. Naštěstí se nikomu nic nestalo.