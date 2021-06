Nedaleko železničního přejezdu v Hrádku se převrátil ve středu odpoledne náklaďák. Jeho řidič nadýchal přes tři promile.

Nehoda u Hrádku. | Foto: PČR

Padesátiletý muž z Domažlicka jel ve směru od Sušice Hrádek s nákladním vozidlem značky Iveco s připojeným návěsem. V mírném klesání, kdy vjel na krajnici, sjel do pravého silničního příkopu, pokračoval v jízdě, následně se vozidlo převrátilo na pravý bok a narazilo do ovocného stromu. "Na místo dopravní nehody se dostavili policisté a na výzvu se muž podrobil dechové zkoušce, která byla s výsledkem měření 2,81 a opakovaně 3,19 a 3,25 promile alkoholu. Muž byl převezen do zdravotnického zařízení, kde byl se zraněním ošetřen a bylo provedeno lékařské vyšetření spojené s odběrem krve," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.