"Šestadvacetiletá řidička jela s osobním vozidlem Renault Clio od Janovic nad Úhlavou na Klatovy, kdy společně s ní ve vozidle cestovala tříletá dcera, sedmiletý syn a jednatřicetiletý muž. Řidička se na volném a přímém úseku komunikace ohlédla dozadu na děti, přestala se věnovat řízení a s vozidlem vyjela vlevo mimo komunikaci, kde čelně narazila do listnatého stromu. Po nárazu bylo vozidlo odraženo a převráceno na střechu," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Nehoda si vyžádala těžká zranění. "Z místa události jsme leteckou cestou transportovali dítě mladší 15 let na emergency FN Lochotín s těžkým zraněním. Do Klatovské nemocnice ženu ročník 1993 jsme transportovali se středně těžkými zraněními, muže a dítě mladší 15 let ke kontrole do Klatovské nemocnice," sdělila zdravotnická záchranná služba.

Bohužel žena neměla za volantem co dělat. "Dechovou zkouškou bylo u řidičky vyloučeno požití alkoholu, orientační test na přítomnost drog však reagoval pozitivně na pervitin a kokain. V nemocnici byl u ní proto nařízen odběr krve a moči. Řidičský průkaz policisté řidičce nemohli zadržet, protože jej neměla u sebe a nepředložila jej. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Klatovech," dodala Brožová.