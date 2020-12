/FOTO/ K nehodě, kdy řidička skončila po smyku mimo silnici, vyjížděli ve čtvrtek ráno hasiči, policisté i záchranáři.

Nehoda u Bojanovic. | Foto: PČR

"Pětačtyřicetiletá žena z Horažďovic jela s vozidlem značky Škoda Fabia po komunikaci od Horažďovic na Rábí. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou před obcí Bojanovice, kde byla na vozovce nesouvislá vrstva sněhu, se s vozidlem dostala do smyku, přejela vlevo ze svahu, přední částí vozidlo narazilo do travnaté plochy, otočilo se přes střechu a zůstalo v pozici na kolech. Řidička utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice ve Strakonicích," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.