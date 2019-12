Vystřihovat řidiče museli hasiči po dopravní nehodě v Defurových Lažanech, kde se střetla v pátek po poledni dvě nákladní auta.

Nehoda v Defurových Lažanech. | Foto: HZS PK

„Osmapadesátiletý řidič jel s jízdní soupravou určenou pro přepravu vozidel složenou z tahače Mercedes a návěsu v Defurových Lažanech směrem na Horažďovice. Při projíždění pravotočivé zatáčky přejel částečně do protisměru, kde se střetl levou přední částí s levým bokem nákladního vozidla značky Mercedes osmapadesátiletého řidiče. Po střetu byl tahač odražen vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazil do oplocení domu a do vzrostlého stromu. Nárazem se smrk zlomil a spadl na přepravované vozidlo Peugeot, které poškodil,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dagmar Brožová.