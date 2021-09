"Z místa nehody jsme transportovali dva chlapce ve věku 8 a 10 let a 33letého muže do Klatovské nemocnice," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Nikdo nebyl vážně zraněn.

Nehoda se stala na silnici mezi Janovicemi nad Úhlavou a Dolní Lhotou, kde řidič zůstal s vozem doslova zapíchnutý přední částí vozu Škoda Fabia do příkopu. "Vyprošťovat jsme z vozu nemuseli, protože posádce pomohli ven zřejmě zadními dveřmi svědci, kteří nehodu viděli," uvedl na místě velitel zásahu hasičů.

K vážně vypadající nehodě vyjížděly v neděli dopoledne k Dolní Lhotě všechny jednotky záchranného systému. Naštěstí to odnesly hlavně plechy.

