Nehorázně se zachoval řidič, který v úterý v Horažďovicích srazil chodkyni. Nepomohl jí a ujel.

Přechod pro chodce. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Klatovští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 5. prosince v 6.50 hodin v Horažďovicích. „Ve Strakonické ulici přecházela chodkyně v uvedenou dobu komunikaci po vyznačeném přechodu pro chodce, a to ve směru k nádraží, kdy dále chtěla pokračovat do centra Horažďovic. Během přecházení do ní z levé strany narazilo neznámé vozidlo stříbrné barvy jedoucí od centra Horažďovic do Tyršovy ulice. Dosud neznámý řidič poté z místa nehody ujel," popsala policejní mluvčí Iva Vršecká.

V souvislosti s tím dopravní policisté žádají svědky, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedené nehody, aby se jim ozvali na tel.: 974 334 251 nebo 974 334 250. Informace mohou sdělit na e-mail kt.di.evidence@pcr.cz nebo také na tísňovou linku 158.

