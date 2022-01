"Oznámení o dopravní nehodě v Sušici přijali policisté ve čtvrtek. V době od 12 do 15 hodin nezjištěný řidič s neznámým vozidlem v ulici Hájkova při couvání narazil do dopravní značky „IP 26a Obytná zóna“, kterou porazil a ta dopadla na zaparkovaný osobní automobil Škoda Octavia. Neznámý řidič z místa dopravní nehody odjel aniž by učinil jakékoliv opatření. Podle dosud zjištěných informací mělo jít o vozidlo značky Škoda Octavia nebo Fabia zelené barvy," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.