K vážně vypadající nehodě, kdy řidič skončil se svým vozem po dvou nárazech na střeše, vyjížděly v pondělí odpoledne všechny záchranné složky k Píchu na Sušicku.

Nehoda u Píchu. | Foto: HZS

"Před třináctou hodinou jel čtyřiačtyřicetiletý muž ze Sušice s vozidlem značky Škoda Superb. Projížděl komunikací a na křižovatce na obec Libětice řidič s vozidlem zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, s vozidlem narazil do pravého silničního příkopu, následně do telefonního sloupu. Po nárazu zůstalo vozidlo na komunikaci na střeše. Muž byl zdravotníky převezen k vyšetření do nemocnice v Klatovech," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.