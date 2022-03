„Před obcí Petrovičky řidič Fordu Fiesta jedoucí po komunikaci od obce Ostřetice na Petrovičky při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy a na mokrém povrchu vozovky dostal smyk. Vjel částečně do protisměru, kde se bočně střetl s přívěsem nákladního automobilu značky Scania. Následně narazil do pravých svodidel. Po nárazu došlo k úniku nezjištěného množství pravděpodobně motorového oleje z osobního vozidla do přilehlého rybníku," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.