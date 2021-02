K čelnímu nárazu dvou automobilů vyjížděli v neděli policisté ke Svojším.

Nehoda u Svojší. | Foto: PČR

"S vozidlem značky VW Tiguan jel čtyřiatřicetiletý muž z Českých Budějovic ve směru od Kvildy na Svojše. Při projíždění pravotočivé zatáčky v klesání, před obcí Svojše, se na zledovatělém povrchu komunikace dostal s vozidlem do smyku a v protisměru čelně narazilo do vozidla značky AudiA3. Při dopravní nehodě spolujezdkyně z vozidla Audi utrpěla zranění a byla převezena do zdravotnického zařízení v Sušici," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.