Další dvě nehody se odehrály v neděli. V 10.30 hodin jel osmadvacetiletý muž z obce u Klatov na motocyklu značky Access Tomahawk ve směru od Kydlin na Kosmáčov. Projížděl mírnou pravotočivou zatáčku, kde se nacházela kaluž, dostal se s motocyklem do smyku a vjel vpravo mimo komunikaci, kde havaroval. Muž utrpěl zranění a zdravotníci jej převezli k ošetření, poté byl propuštěn.

"Druhý řidič byl z místa převezen záchrannou službou na vyšetření do nemocnice. Požití alkoholu u nej policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. U motocyklisty je nařízena soudní pitva," doplnila mluvčí policie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.