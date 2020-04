/DOPLNILI JSME FOTOGALERII/ Tragédie se v úterý večer stala na hlavním tahu z Klatov na Nýrsko. Osobní auto tam smetlo cyklistu, který nehodu nepřežil.

Tragická dopravní nehoda u Janovic nad Úhlavou, při níž po střetu s osobním vozem zemřel cyklista. | Foto: Deník / Milan Kilián

„Deset minut po devatenácté hodině jel čtyřiašedesátiletý cizinec s vozidlem značky Toyota Yaris od Nýrska na Janovice nad Úhlavou. Na přímém úseku komunikace, před křižovatkou na obec Strážov, se z nezjištěných příčin dostal s vozidlem do smyku, vjel do protisměru, kde se vozidlo nejméně jednou přetočilo přes střechu a narazilo do protijedoucího cyklisty, kterým byl čtyřicetiletý muž z Klatovska,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Zatímco rumunskému řidiči se nic vážného nestalo, pro sportovce na kole byl střet fatální. „Utrpěl velmi vážná zranění, lékař po příjezdu na místo konstatoval úmrtí,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.