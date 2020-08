K nárazu do stromu vyjížděly ve středu odpoledne všechny záchranné složky do Hartmanic. Při nárazu byl vážně zraněn osmdesátiletý spolujezdec.

Nehoda v Hartmanicích. | Foto: PČR

"Řidička ve věku 54 let jela s vozem VW Tiguan od Petrovic na Hartmanice a podle prvotních informací se chtěla vyhnout zvířeti, které vběhlo do cesty. Narazila do stromu. Dechová zkouška byla negativní," uvedla policejní mluvčí Martina Korandová.