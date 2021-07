Čtyřiašedesátiletý řidič zřejmě neodhadl vlivem alkoholu v krvi vzdálenost a naboural při couvání.

Muž řídil vůz Volkswagen Fox, vyjížděl z parkovacího místa na parkovišti u obchodního centra Niederleho ulici v Klatovech a při couvání narazil do zaparkovaného automobilu Ford S-Max. Policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce, kdy nadýchal 1,24 promile alkoholu v krvi. "Řidič byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Policistům uvedl, že předchozího dne od poledne do půlnoci popíjel alkoholické nápoje. Vypil asi deset desetistupňových piv a čtvrt litru rumu," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.