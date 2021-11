K nehodě vozu, který se po předjíždění a smyku stal neovladatelným, vyjížděly v neděli odpoledne záchranné složky.

Nehoda u Rabí. | Foto: Jan Deklerck

"Osmatřicetiletý řidič jel s osobním automobilem značky Chrysler po silnici ve směru od Sušice na Horažďovice. Před obcí Rabí v mírném klesání předjel dvě osobní vozidla a při návratu zpět do jeho jízdního pruhu došlo v levotočivé zatáčce k najetí vozidla na pravou hranu krajnice a vozidlo se dostalo do smyku. Stalo se neovladatelným a řidič s ním následně vyjel vlevo mimo komunikaci, kde sjel ze srázu, narazil do odstaveného osobního vozidla Volvo a dále do plotu pozemku. Po nárazech se vozidlo převrátilo na levý bok a zůstalo na pozemní komunikaci," popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.